Demokratická strana řeší špatné problémy
Cesta k dělnickým voličům by měla začít ústupem od kulturních témat
Demokraté čelí dilematu a primárky do Senátu v Michiganu jej dokonale ilustrují. Abdul El-Sayed, charismatický progresivista, v nich porazil poslankyni Haley Stevens, umírněnou kandidátku podporovanou politickým establishmentem. Analýza deníku The Washington Post přitom ukazuje, že voličská základna El-Sayeda se soustředila v nejvzdělanějších okresech státu a ve městech s vysokými školami. Stevens si vedla lépe v mnoha venkovských oblastech a oblastech s nižšími příjmy.
Dilema je následující: levice vyvolává nadšení, ale střed stále disponuje hlasy, které demokraté potřebují k vítězství v parlamentních volbách.
Progresivní odpověď zní, že demokraté mohou tento problém vyřešit tím, že se stanou ekonomicky populističtějšími – budou útočit na miliardáře, rozdávat sociální dávky a tím oslovovat dělnickou třídu. Tyto myšlenky však samotnou dělnickou třídu neoslovují. Průzkum Pew Research Center ukazuje, že mezi demokraty má rádo politiky označující se za demokratické socialisty 41 procent vysokoškolských absolventů, zatímco mezi lidmi bez vysokoškolského vzdělání je to pouze 26 procent. Demokratičtí voliči s vyššími příjmy také vnímají demokratické socialisty mnohem příznivěji než demokratičtí voliči s nižšími příjmy, a to v poměru 40 procent ku 24 procentům.
Demokraté už léta sní o návratu k politice zaměřené na dělnickou třídu. Prezident Joe Biden vyvinul největší úsilí za poslední desetiletí, aby si tuto skupinu získal pomocí ekonomických opatření. Jeho administrativa investovala stovky miliard dolarů do infrastruktury, továren, čisté energie a polovodičů, přičemž velká část těchto prostředků směřovala do republikánských okresů. Přesto v následujících volbách v roce 2024 Donald Trump získal voliče bez vysokoškolského vzdělání a ty, kteří vydělávají méně než 50 tisíc dolarů ročně, a zároveň posílil svou pozici mezi hispánskými a černošskými voliči z řad dělnické třídy. Během posledních 30 let se demokraté v ekonomických otázkách posunuli doleva – Obama stál nalevo od Clintona a Biden nalevo od Obamy – a ve stejném období se dělnická třída od jejich strany postupně odvracela.
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