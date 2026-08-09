Pšššt! Příroda právě léčí
Kdy nám pobyt mezi stromy, houbami a kapradím prospívá víc než drahé léky
Pohodlné oblečení, spolehlivé boty, repelent, láhev s vodou a můžu jít. Vyrazit v létě do lesa není v Česku nic neobvyklého. Já se však tentokrát nevydávám na houby ani není mým cílem ujít po červené předem stanovený počet kilometrů. Hlavní účel mého tříhodinového pobytu mezi stromy je zvídavě léčebný. Chci zblízka prozkoumat nejnovější trend, ve kterém Češi znovu objevují blahodárný vliv zeleně na psychiku a duševní zdraví.
Moje cesta začíná na kraji lesa za středočeským Struhařovem, kde mě vítá Radek Trnka, psycholog, výzkumník a třetím rokem také certifikovaný lesní terapeut. Jeho organizace Lesní koupel nabízí výpravy do lesa, při nichž se klienti mohou zklidnit a nabrat nové síly před návratem ke svým rušným a uspěchaným životům. Název organizace odkazuje k japonskému konceptu šinrin-joku, z něhož Trnka čerpá a který lze přeložit právě jako lesní koupel.
Japonské učení klade důraz na relaxační techniky, při nichž mohou účastníci vnímat přírodu všemi smysly. Struhařovský les je k tomu ideální, protože tu lze najít listnáče, jehličnany, potůčky i pěšinky vystlané mechem. Jednotlivá cvičení se nazývají pozvánkami, protože průvodce sice techniku popíše, tempo a provedení ale pak už je na klientovi.
Dávka přírody
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