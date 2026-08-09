Pět světových zpráv
Útok na Německo
Řidič letištního autobusu v Lipsku si ve středu v noci všiml, že několik metrů od čekajícího ukrajinského letadla naloženého municí číhá dron. Skopnul tedy strojek k zemi a zavolal pomoc. Vyšetřování pak zjistilo, že kamikaze dron měl na sobě plechovku s náloží semtexu a evidentně měl na zmíněná letadla zaútočit. Není zatím jasné, proč se mu to nepovedlo. Německo je ale i tak v šoku, řeší zapojení ruských tajných služeb a mluví o mimořádném ohrožení bezpečnosti země a jejího letového provozu.
Nejhorší v Evropě
Francouzský týdeník L’Express oslovil představitele tajných služeb, včetně někdejších šéfů rozvědek nebo amerických agentů CIA a izraelského Mosadu, aby ohodnotili jednotlivé evropské tajné služby. Na prvním místě skončila britská MI6, následovaná Francií a Nizozemskem. Česko je na 15. místě společně s Belgií nebo Itálií. Slovensko je naopak úplně poslední, na 25. příčce. Důvodem je hlavně nedůvěra. Podle expertů je SIS pod silným politickým vlivem, mluví o nepotismu, nízké profesionalitě nebo vazbách na Rusko.
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