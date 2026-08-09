Anketa9. 8. 2026
Snímek Vesničko má středisková letos slaví 40 let od premiéry. Který český či československý snímek podle vás nejméně zestárl?
Nestárnoucí filmy mnohdy zpracovávají univerzální motivy nebo emoce – lásku dvou mladých lidí ve snímku Romeo, Julie a tma, statečnost (a zbabělost) ve Vyšším principu nebo válečné trauma v Ditě Saxové. Osobně se nejčastěji vracím k filmům, které sofistikovaně využívají alegorie k uchopení závažných témat. Mrazivá jsou podobenství mocenských praktik, která v českých souvislostech vztahujeme k totalitnímu režimu. Taková je Ruka i minimalistické O slavnosti a hostech. Druhý z filmů přitom nepozorné publikum snadno zamění za situační komedii. Zábavná je koneckonců i alegorická Vražda ing. Čerta, která svým feministickým pojetím předběhla dobu, a je proto dokonce ještě aktuálnější a srozumitelnější než v době svého vzniku.
Vybrat „ten jeden“ film je vždy složité, ale mým kandidátem je Čarodějův učeň od Karla Zemana. Pohádky jsou nadčasové už z podstaty, a i Zemanova animace stárne pomalejším tempem než hrané filmy. Dnes se sice většina diváků bude bát méně než v době uvedení, ale film toho nabízí mnohem více než jen strach, takže to bych za jeho zestárnutí nepovažoval. Film ani látku nemodernizoval současnými reáliemi a tématy, což s nadčasovostí také pomáhá.
Spalovač mrtvol. Černobílá černá komedie s nádechem hitchcockovské grotesky, která je i po téměř šedesáti letech nepříjemně současná pro všechny věkové kategorie diváků. Karel Kopfrkingl je navenek laskavý muž milující svou rodinu, uvnitř člověk odhodlaný odstranit vše, co by mohlo stát v cestě jeho prospěchu, a to včetně nejbližších. Režisér Juraj Herz, kameraman Stanislav Milota a herec Rudolf Hrušínský vytvořili formálně odvážný, morbidně zábavný a stále moderní film podle knihy Ladislava Fukse. Jeho síla spočívá ve varování, jak snadno se slušný člověk přizpůsobí plíživému zlu. Pro dnešní společnost je to zpráva stále příliš aktuální.
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Ostře sledované vlaky jsou pro mě filmem, který zestárl skoro až ideálně. Sledovat příběh mladého muže, který se potýká s určitou mírou zvýšené citlivosti a intimním problémem, je jako sledovat spoustu dnešních mladých mužů i žen, kteří bojují s tím samým. Jen v jiném kontextu a pod tíhou jiných vlivů. Citlivost a důvtip, s nimiž Jiří Menzel tento příběh snímá a vypráví, jsou právě tou citlivostí a možná i určitou lehkostí, které mi v dnešní společnosti trochu chybějí. O to víc fascinující je fakt, že Menzel tento film točil v době, kdy například neschopnost erekce u mužů, o níž film vypráví, byla tématem non grata.
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