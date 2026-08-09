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Kultura9. 8. 20262 minuty

Album týdne: Tvrdé beaty a texty o přebalování – P/\ST balancuje mezi rapem a rodičovstvím

Eliška Palušová

Strasti a radosti otcovství, stáří a únava. To vše obnáší podle alternativního rapového dua P/\ST život po třicítce. Z někdejších pařmenů se stali rodiče, kteří se s posluchačstvem dělí o čerstvé zkušenosti na svém pátém studiovém albu FOTR.

Dan Kranich a Ivo Sedláček se potkali a založili P/\ST na pražské DAMU a velmi brzy se jejich rukopis ustálil na temných experimentálních beatech s rozmáchlými obraznými texty. Stylem spíše v duchu WWW než podle pravidel rapové hry. Tuto obvyklou pochmurnost nicméně novinka FOTR zásadně narušuje. S osobnější tematikou P/\ST odhodila masky a najednou drží v rukou kočárek a dudlík. Někdejší ponuré či abstraktní motivy textů střídají přímočařejší témata ze života, jako jsou špinavé pleny a bolesti kloubů.  

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