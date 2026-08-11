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11. 8. 20264 minuty

Petros Michopulos: Z Václava Klause už mluví jenom narcistní zombie

Jeho svět zemřel někdy v půlce jeho druhého mandátu. A tak se rozhodl, že zemře s ním

Petros Michopulos

Bývalý prezident, premiér a zakladatel ODS Václav Klaus se v poslední době velmi často vyjadřuje k české politice a pohybům v ní. Naposledy tak učinil v pořadu Napřímo televize Nova. V něm se dostal do ostrého konfliktu s moderátorkou Adélou Snopovou na téma ruské invaze na Ukrajinu. Klaus dlouhodobě zastává postoje velmi podobné propagandistické scéně putinovského Ruska a nezřídka opakuje její narativy. 

Stejně tak se z něj stal, nejsilněji po vstupu Motoristů do vlády, obhájce většiny toho, co činí vláda Andreje Babiše. Je to logické, protože jeho bývalý osobní komorník Petr Macinka je jejím místopředsedou a valná část jeho institutu nějak s vládou spolupracuje nebo získala místa ve službách státu. Klaus neváhá chodit a víceméně obhajovat kroky vlády do ekosystému vládních médií, které si, jak upozornil Hlídací pes, vládní strany platí prostřednictvím svých fondů z Evropského parlamentu. Stejně jako jsou tato média placená vládními stranami, jsou Klaus a jeho institut dlouhodobě placeni Pavlem Tykačem, který má zároveň velmi blízko k vládním stranám a má s nimi zjevně společné jak politické, tak obchodní zájmy. 

Někdejší prezident zřídkakdy kritizuje současný vládní establishment, ale nevynechá žádnou příležitost, aby kritizoval bývalého premiéra Fialu a ODS. Kdy a jak se z Václava Klause, tohoto politického hegemona a idola české politiky prvních 20 let po listopadu 1989, stal ideový souputník Andreje Babiše a současné vlády? Jak je možné, že liberální ekonom a politik devadesátých let dnes obhajuje vedle kleptokrata Orbána i socialistického korporativistu Babiše? 

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Odmítám jednoduché vysvětlení, že se jedná o chřadnoucího starce, protože to považuji za laciný ageismus. Znám spoustu lidí v jeho věku, kteří jsou stále schopni brilantního kritického myšlení a nepropadli trpkosti ze sklonku života. Myslím si, že u Klause se jedná o jiný případ. Zatímco u Babiše jsou občasné „výpadky“ viditelné, Klaus na mě pořád působí, že mu „hlava funguje“ velmi dobře. Klaus podle mě politicky zemřel někdy během svého druhého prezidentského mandátu a stalo se z něj charakterové a politické zombie. V jeho vnímání reality jeho svět někdy v té době zemřel a on se rozhodl, že zemře s ním. 

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