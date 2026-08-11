Sucho v maďarské jaderné elektrárně Paks a výstraha všem okolo
Garrigue: Jak se stalo, že je Maďarsko v takové energetické šlamastyce?
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Jaderná elektrárna Paks na Dunaji zápasí o to, jestli nezastaví provoz. To je známo, dva týdny se hladina veletoku pohybuje blízko bodu, kdy bezpečnostní regule zavelí - a elektrárna se zastaví, aby se nepřehřála. Není to bezpečnostní riziko, ale pro Maďarsko velký praktický problém.
V běžných dobách Paks vyrábí polovinu vší maďarské spotřeby. Dnes je to kvůli omezenému provozu méně, ale pokud by se elektrárna úplně zastavila, znovu ji dostat do plného chodu by dle expertů trvalo přinejmenším týden. A Maďarsko by horko těžko shánělo náhradní energii. Co země udělala špatně, že se dostala do tak prekérní situace? A co to znamená pro státy v okolí?
V Dunaji je toto léto málo vody, katastrofálně málo vody, dalo by se říct, a to není vinou žádného z maďarských úřadů nebo vlád. Maďarský stát ale posledních třicet let nemyslel na to, aby množství vody v řece kolem Pakse mohl ovlivnit. Zároveň spoléhal na to, že vody v Dunaji bude vždycky dost, ale rizika si byl vědom.
Projekt elektrárny Paks 2 má mnohem větší a hlubší čerpadlo, které dokáže zásobovat vodou k chlazení déle než u Paks 1. Jak píše server Telex, státní politika nesmyslně pracovala s předpokladem, že v uherské nížině je vody dost – obří Balaton, Neziderské jezero, veletok Dunaj, velká řeka Tisa… Ale jednoduše to není pravda. Panonská pánev je suchý kus země a teď se to ukazuje.
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