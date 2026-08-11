Hra na trendy a komunity. Hollywood si z diváků udělal dobrovolné dělníky své propagace
Oslovit publikum ve věku zábavy, která se nikdy nevypíná, je čím dál náročnější
„Až téměř nepříjemná.“ Přesně taková měla být podle šéfa marketingu studia Universal Michaela Mosese předloňská kampaň k filmovému muzikálu Čarodějka. Růžová a zelená, barvy dvou ústředních hrdinek, skutečně zaplavily veřejný prostor. Byly všude, od obálek magazínů přes drinky ve Starbucks po letní olympiádu v Paříži. Výzkum ale ukázal, že kampaň, jíž nešlo uniknout, publiku nevadila. Naopak udělala z Čarodějky film, kvůli němuž stálo za to vyjít z domu, psal tehdy časopis Variety.
K podobné hranici snesitelnosti se letos přiblížila i propagace Odyssey. Jen nestála na barevné kombinaci či motivech přátelství a rovnosti jako filmová verze broadwayského hitu, ale na vizionářství režiséra Christophera Nolana, jenž starořecký epos zachytil pro velkoformátové plátno. Opakovaná mantra „vidět film, jak Nolan zamýšlel“ v kinech IMAX si záhy vysloužila jak ironické memy lidí sledujících film na mobilu, tak parodii natáčení Odyssey na stolní iMac.
Marketing hollywoodských velkofilmů byl vždycky disciplínou sám o sobě, od devadesátých let spojenou se silou multimediálních korporací. Se začátkem milénia se v něm začaly točit stovky milionů dolarů s pravidlem, že na propagaci filmu padne navíc minimálně jedna třetina jeho rozpočtu na natáčení. Často astronomické částky, které byly vynaloženy a o nichž se nejčastěji píše, ale nejsou tím nejzajímavějším.
Obavy studií o návštěvnost v kinech v době po covidu a snaha oslovit publikum generace Z proměnily rozsah i tón toho, jak se dnes filmy jako Barbie, Duna či Bouřlivé výšiny prodávají. Marketingová síť je u nich úžeji než dřív provázaná se sociálními médii, propojená se stovkami značek a roztažená do podstatně větší šířky zahrnující nejen tradiční hudbu, ale nově třeba i módu. V boji o diváckou pozornost už není cílem prodat velkofilm coby událost, kterou si nejde nechat ujít, ale jako raritní zážitek vybízející ke spoluúčasti. Jako něco, co má sílu publikum dokonce proměnit.
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