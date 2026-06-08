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11. 8. 202620 minut

Pád profesorské celebrity z Cambridge. Je to selhání woke kultury, nebo projev rasismu?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Ve Spojených státech v úterý vycházejí pod názvem Great and Unfortunate Things paměti britského akademika Jasona Ardaye, sociologa z Cambridge, kterého univerzita před pár lety, když mu bylo sedmatřicet, jmenovala nejmladším černošským profesorem ve své historii. Nedávno však proti němu spustila vyšetřování a následně Arday oznámil, že z Cambridge odchází. Jak se proslavil? Čeho se měl dopustit? A jakou roli má v celé kauze rasismus? I o tom mluví v nové epizodě Dominika Perlínová.

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