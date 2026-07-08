7. 8. 202642 minut
Ovládne Babiš senát, ztratí Láska klub a přibude dezinformátorů?
Vládneme, nerušit #72: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Občanům starším 40 let vypršela tento týden lhůta pro podání registrace k senátním volbám a začínají se tak skládat souboje v jednotlivých obvodech. Proč Motoristé rezignovali na ambici získat mandáty v horní komoře? Dává smysl, aby STAN a ODS „šli“ proti sobě? Získá hnutí ANO konečně silnou senátní pozici? O tom si povídali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v novém díle podcastu Vládneme, nerušit.
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Podcast je součástí série
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Česko nikdy nemělo tak nepřátelskou vládu vůči EU. Jak se to projevuje?
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