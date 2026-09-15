Klíčový půlrok pro Polsko. Jak se náš soused připravuje na možný ruský útok?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem
Výtah Respektu: Polský premiér Donald Tusk i ministr obrany Radoslaw Sikorski v těchto dnech čím dál více mluví o tom, že v příštích týdnech a měsících bude Rusko eskalovat útoky a mohlo by se to dotknout právě i našeho souseda, navíc člena NATO. Naposled to zaznělo v reakci na to, že ruský dron o víkendu zasáhl osobní vlak jedoucí z Ukrajiny do Polska, přičemž zaútočil asi dva kilometry od polských hranic. Tusk kvůli tomu svolal zvláštní poradu, kde byli kromě ministrů i zástupci zpravodajských služeb. Vyplynula z toho nějaká reakce? Jak se Polsko na možný útok připravuje? Shoduje se vláda a opozice, potažmo polská společnost, na tom, že je potřeba zbrojit a bránit se? I o tom mluví v úterní epizodě Tomáš Brolík.
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