Historické vítězství AfD. Voliči na východě Německa měli pocit, že elity řeší svět, ne vlastní lidi
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Lindnerem
Výtah Respektu: K víkendovým volbám v Sasku-Anhaltsku přišlo téměř 80 procent lidí. Oproti volbám v roce 2021 je to o 17 procentních bodů více. S velkým náskokem zvítězila Alternativa pro Německo, kterou zemská zpravodajská služba vede už roky za prokazatelně pravicově extremistickou. Získala bezmála 44 procent hlasů, čímž víc než zdvojnásobila zisk v posledních volbách. Oproti tomu CDU si z víkendových voleb odnáší pouhých 17 procent. V čem voliče a voličky na východě Německa zklamala? Do jaké míry jsou sliby AfD splnitelné? Bude mít s kým vládnout, když nemá v novém parlamentu většinu? A mohla by se nějak změnit německá celonárodní zahraniční politika, například směrem k Rusku? I o tom mluví v pondělní epizodě Tomáš Lindner.
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