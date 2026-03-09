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3. 9. 202642 minut

Dominik Stroukal: Moc technologických gigantů roste. Budeme danit roboty?

Tekutá společnost #22: S ekonomem a VŠ učitelem o neofeudalismu, hrozbě odlivu mozků, ale i umění omlouvat se dětem

Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl ekonom a univerzitní učitel Dominik Stroukal. Co hrozí, když budeme mít velké rozpočnové schodky? Jak velkou moc mají technologické firmy a jak je zdanit? Proč se máme omlouvat dětem a jak velkou vášní mohou být rajčata?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

• Respektu: ⁠https://www.respekt.cz/tekuta-spolecnost⁠ a v mobilní aplikaci Respekt

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