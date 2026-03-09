Dominik Stroukal: Moc technologických gigantů roste. Budeme danit roboty?
Tekutá společnost #22: S ekonomem a VŠ učitelem o neofeudalismu, hrozbě odlivu mozků, ale i umění omlouvat se dětem
Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl ekonom a univerzitní učitel Dominik Stroukal. Co hrozí, když budeme mít velké rozpočnové schodky? Jak velkou moc mají technologické firmy a jak je zdanit? Proč se máme omlouvat dětem a jak velkou vášní mohou být rajčata?
Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:
• Respektu: https://www.respekt.cz/tekuta-spolecnost a v mobilní aplikaci Respekt
• Apple Podcastech: https://podcasts.apple.com/us/podcast/tekuta-spolecnost/id1888505574
• YouTube: https://www.youtube.com/respekt
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série