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20. 8. 202639 minut

Jakub Knězů: Z práce v televizi jsem měl pocit určité prázdnoty

S ředitelem skupiny sociální podniků o tom, jak stát neumí zaměstnat znevýhodněné, kdy se dá z handicapu udělat výhoda a proč opustil práci novináře

Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl ředitel skupiny sociálních podniků Etincelle Jakub Knězů. Proč opustil svět médií a začal pracovat s handicapovanými? Jak nastavuje ceny v kavárnách, pekařství a pizzerii? Kdy ukázat svět znevýhodněných lidí dětem a jak na jeho pracovištích plyne čas?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

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Podcast je součástí série

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