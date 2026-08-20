Jakub Knězů: Z práce v televizi jsem měl pocit určité prázdnoty
S ředitelem skupiny sociální podniků o tom, jak stát neumí zaměstnat znevýhodněné, kdy se dá z handicapu udělat výhoda a proč opustil práci novináře
Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl ředitel skupiny sociálních podniků Etincelle Jakub Knězů. Proč opustil svět médií a začal pracovat s handicapovanými? Jak nastavuje ceny v kavárnách, pekařství a pizzerii? Kdy ukázat svět znevýhodněných lidí dětem a jak na jeho pracovištích plyne čas?
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