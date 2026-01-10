Kostolný: Poníženému Ficovi se rozpadá vláda. Vystupují jako banda amatérů, která se hádá o kšefty
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor se šéfredaktorem Denníku N Matúšem Kostolným
Výtah Respektu: Robert Fico nyní není jen slovenský premiér, ale dočasně taky ministr životního prostředí. Prezident Peter Pellegrini totiž ve středu odvolal dosavadního ministra Tomáše Tarabu, kterému parlament tento týden vyslovil nedůvěru. Prosadily to přitom nejen hlasy opozice, ale také vládní Slovenské národní strany, která Tarabu do funkce nominovala. Nakonec ale usilovala o jeho konec. Jak celý spor začal? Jakým byl Taraba ministrem? Jak se předseda SNS poprvé zastal LGBT+ lidí, aby následně ponížil hlavu státu? A rozpadá se Ficovi vláda, nebo by současná situace mohla vyčistit vzduch? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný.
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