25. 9. 202634 minut
Motoristé obětovali rozpočet. Budou Babiš a Schillerová příště škrtat jako Kalousek?
Vládneme, nerušit #79: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Jednání byla podle aktérů intenzivní, ale výsledek je velice konzervativní: rozpočet nakonec míří do Poslanecké sněmovny s deficitem, který je jen o 3 miliardy nižší oproti původnímu návrhu. Je 386 skutečně maximum, které šlo v aktuální situaci vytěžit? Proč menší strany tolik ustupují hnutí ANO a je realistické, že vláda bude v příštích letech snižovat schodky tak, jak slibuje? O tom mluvili v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.
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Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
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Česko nikdy nemělo tak nepřátelskou vládu vůči EU. Jak se to projevuje?
Filip Zelenka, Kristýna Jelínková, Magdaléna Fajtová31. 7. 2026
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