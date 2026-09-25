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25. 9. 202634 minut

Motoristé obětovali rozpočet. Budou Babiš a Schillerová příště škrtat jako Kalousek?

Vládneme, nerušit #79: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
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František Trojan
,
Filip Zelenka
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Jednání byla podle aktérů intenzivní, ale výsledek je velice konzervativní: rozpočet nakonec míří do Poslanecké sněmovny s deficitem, který je jen o 3 miliardy nižší oproti původnímu návrhu. Je 386 skutečně maximum, které šlo v aktuální situaci vytěžit? Proč menší strany tolik ustupují hnutí ANO a je realistické, že vláda bude v příštích letech snižovat schodky tak, jak slibuje? O tom mluvili v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.

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