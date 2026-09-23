Stát plýtvá penězi na bezdomovectví. Unikátní projekt zjistil, kam mizí miliardy a jak ušetřit
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Melanií Zajacovou, vedoucí výzkumného týmu v experimentu New Leaf Česko
Výtah Respektu: Letos na jaře Organizace Neposeda společně s výzkumným týmem z Katedry sociální práce Filozofické fakulty UK a Národního centra sociálních studií informovaly o unikátním českém projektu New Leaf, ve kterém čtyřicet lidí bez domova dostalo sto tisíc korun bez jakýchkoliv podmínek. V první části projekt boural stereotypy. Ukázalo se totiž, že lidé nedávali peníze do drog a alkoholu, nýbrž do bydlení, oblečení a jídla. Potvrdilo se taky, jak přínosné může být, je-li součástí začlenění do společnosti sociální pracovník či pracovnice, kteří mají kapacitu se člověku věnovat. Nyní výzkumný tým zveřejnil ekonomická data, podle kterých lidé bez domova vyjdou stát ročně na něco přes dvě miliardy korun. MPSV přitom uvádí částku vyšší než osm miliard korun. Kam tedy mizí šest miliard? V čem je Česko v práci s bezdomovectvím neefektivní? A jak projekt s daty naloží? I o tom mluví ve středeční epizodě vedoucí projektu i Katedry Melanie Zajacová. Moderuje Zuzana Machálková.
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