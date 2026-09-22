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22. 9. 202621 minut

Reportérka z Pensylvánie: Lidé tu řeší hlavně ceny, Trumpovi by to mohlo prohrát volby

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou z Pensylvánie

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Spojené státy se v těchto dnech připravují na tzv. midterms, tedy volby, které se konají v polovině funkčního období prezidenta, v tomto případě Donalda Trumpa. A průzkumy potvrzují, že jeho popularita je extrémně nízká. Týká se to i republikánských voličů a voliček? Co lidé v USA řeší? Co by se v Trumpově administrativě změnilo, kdyby Kongres ovládli Demokraté? A kdo se rýsuje jako jejich možný prezidentský kandidát? I o tom mluví v úterní epizodě Dominika Perlínová, která je právě v Pensylvánii.

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