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14. 9. 202618 minut

Šumava, yperit, fosgen a jeden velký guláš. Snaží se Motoristé odvést pozornost od Macinky?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) měl dnes vládu informovat o aktuální situaci na Šumavě. Je tomu týden, co společně s poslancem za Motoristy Filipem Turkem informovali o tom, že na území národního parku Šumava unikají nebezpečné látky. Červený uvedl, že jeho resort řeší přírodní katastrofu. Jak rozsáhlá je? Co se na místě bude dít? Pochybilo předchozí vedení pod Petrem Hladíkem z KDU-ČSL? Nesnaží se tím Motoristé odvést pozornost od faux pas svého předsedy Petra Macinky? V pondělní epizodě odpovídá Filip Zelenka.

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