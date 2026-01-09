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1. 9. 202617 minut

Babiš hodil Nagyovou přes palubu. V kauze Čapí hnízdo mluví o temných silách, coby premiér je neřeší

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Vrchní soud v Praze zkraje týdne zamítl odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO a potvrdil jí tříletou podmínku plus peněžitý trest ve výši pět milionů korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Premiér Andrej Babiš, který dostal imunitu od poslanců a poslankyň a soudu se tak vyhýbá, zopakoval, že jde o politický proces a soudnictví přirovnal k totalitě. V čem předseda vlády selhává? Vytváří tím tlak na soudy? I na to odpovídá v úterní epizodě Ondřej Kundra.

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