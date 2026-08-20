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20. 8. 202628 minut

Senát zamítl spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků má pomoct především developerům

S Evou Soukeníkovou o rozporuplném poslaneckém návrhu vlády, který ohrožuje památky i ochranu přírody a jeho návratu do Poslanecké sněmovny

Štěpán Sedláček
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Eva Soukeníková
Vláda, 9.7. 2026 Autor: Milan Jaroš

Senát vrátil po bezmála pěti hodinové rozpravě Poslanecké sněmovně novelu stavebního zákona. Zamítl poslanecký návrh většinou padesáti pěti hlasů z šedesáti šesti přítomných. Jaké hlavní námitky ke sporné koaliční legislativě na plénu zazněly? Jaký další osud ji může čekat a co o ní koluje v kuloárech? Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu od Evy Soukeníkové. Moderuje Štěpán Sedláček.

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