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16. 9. 202629 minut

Šéfka EK a nejdůležitější projev roku: Klima a AI jako největší rizika a ani slovo o Trumpovi

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou ze Štrasburku

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen měla před Evropským parlamentem ve Štrasburku nejdůležitější projev roku. Šlo o každoroční zprávu o stavu EU, v níž letos mluvila primárně o řešení klimatické krize, rizicích, která s sebou nese umělá inteligence, ale také o migraci ve španělské Ceutě či o rozšíření spolupráce s Kanadou. V čem je poslední jmenované téma klíčové? Co v projevu šéfky EK naopak nezaznělo? A jaký moment byl překvapivý? I o tom mluví ve středečním Výtahu Magdaléna Fajtová, která se připojila přímo z EP ve Štrasburku.

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