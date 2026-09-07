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Až zapomeneme číst
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Obálka vydání 38/2026
38/2026 • 14.–20. 9. 2026

Až zapomeneme číst

Svět se zásadně proměňuje, protože lidé přestávají rozumět jednomu vynálezu: psanému textu

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Obálka vydání 37/2026
Chci být slavný, někoho zabiju
7.–13. 9. 2026
Knihovna, Žďár n. Sázavou Autor: Matěj Stránský
Až zapomeneme číst
Až zapomeneme číst
Potlesk a slzy. Nový americký lék funguje proti rakovině slinivky
Potlesk a slzy. Nový americký lék funguje proti rakovině slinivky
Nečekaný druhý dech ministryně Schillerové
Nečekaný druhý dech ministryně Schillerové

Editorial

Úspěch AfD je pro Česko hrozba

Erik Tabery

Poláci ukazují v jedné věci správnou cestu – jasně pojmenovat, co je a co není v zájmu jejich země. Neměli bychom se bát udělat to samé

Anketa

Valné shromáždění OSN přijalo novou mapu světa, která přesněji zachycuje skutečnou velikost zemí. Mělo by se toto zobrazení začít používat v českých školách?

Respekt

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Respekt

Komentář

Vláda bloudí. Zahodil Babiš kompas?

Marek Švehla

Zahraniční směřování země vyvolává vážné obavy

Donald Trump teriér

Martin Uhlíř

Timothy Snyder: Že by snad teroristé zvítězili?

Timothy Snyder

Jak nás reakce na 11. září dovedla až k válce na Ukrajině

Zahraničí

Volební triumf AfD je přelomový bez ohledu na to, jestli sestaví vládu

Tomáš Lindner

Z pohledu obyvatel Sasko-Anhaltska ale zůstává v sázce hodně

Kdyby tady někdo rozvinul transparent, že Mladić je válečný zločinec, nedopadl by moc dobře

Magdaléna Fajtová

Reportáž z bělehradského pohřbu válečného zločince

Reportáž: Půlka lidí odsud odešla, zůstali jen staří. A mladí volí AfD

Tomáš Lindner

Východní Německo by bylo nejstarší stát na světě. Nikde to není vidět tak dobře jako ve městě Zeitz, kde AfD získala přes 50 procent hlasů

11. září: New York 25 let poté

Jonathan Lemire, The Atlantic

Teroristické útoky probudily pocit národní jednoty, který se však od té doby rozplynul

Vladimir Putin myslí jen na jedinou věc

Michael Thumann, Die Zeit

Zpravodaj Die Zeit z Moskvy: Ruský prezident své politické cíle prosazuje skrze válku už dlouho. Jak daleko však zajde tentokrát? Tak daleko, jak mu to Západ dovolí

Izraelští politici před volbami soupeří, kdo předloží tvrdší vizi pro Gazu

Dominika Perlínová

Armáda odklízí trosky a podle OSN spolu s nimi i důkazy o válečných zločinech. Trumpův mír nikoho nezajímá

V zimě se z Kyjeva stane doslova frontové město. Rusko masivně útočí na energetiku

Ondřej Kundra

S velvyslankyní Evropské unie na Ukrajině Katarínou Mathernovou o nocích strávených v krytu, přímočaré diplomacii a o tom, jestli a kdy vstoupí Ukrajina do EU

Téma

Až zapomeneme číst

Tomáš Brolík

Svět se zásadně proměňuje, protože lidé přestávají rozumět jednomu vynálezu: psanému textu

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Nečekaný druhý dech ministryně Schillerové

Filip Zelenka, František Trojan

Navzdory veřejným neshodám s premiérem se šéfka financí vrací na výsluní v hnutí ANO. Vydrží tam tentokrát?

Politika

Zůna definitivně znemožnil šéfovi armády cestu do Kyjeva. Okamura blokaci vítá

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Prezident Pavel pro Respekt: Předpokládám, že premiér o tomto rozhodnutí ví a dokáže vysvětlit, jaký zájem tím Česko sleduje

Společnost

Sloučit, ušetřit, přežít. Filozofická fakulta ukazuje chronické podfinancování vysokého školství

Eva Soukeníková

Univerzitám chybí miliardy a humanitní obory na tom tratí nejvíc. Pro vládu ani společnost to není priorita

Věda

Potlesk a slzy. Nový americký lék funguje proti rakovině slinivky

Martin Uhlíř

Preparát daraxonrasib slibuje průlom v onkologii, roční léčba však stojí deset milionů korun

TV seriály

Epstein a ti druzí. Seriál o vraždách mocných mužů ukazuje, jak hluboko se zadírá trauma

Táňa Zabloudilová

Hit Posedlost zachycuje důsledky zneužívání moci a současně si utahuje z žánrových klišé

Literatura

Život, co se nepočítá 

Pavel Turek

Nový pohled na odkaz východního Německa

Bufet beznaděje

Hana Ulmanová

Kultura

ALBUM TÝDNE: Metastavy se po dvouleté pauze vracejí s novými sny a stejnou křehkostí

Eliška Palušová

FILM TÝDNE: Chci mluvit se svým agentem! Natáčení se hroutí a musíme zjistit, jestli má Clooney čas

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Návrat k malíři Vítu Soukupovi dokládá, jak moc předběhl svou dobu

Jan H. Vitvar

Designblok

Designblok 28th

Jan H. Vitvar

V Evropě už sklářskou tradici držíme jen my

Jan H. Vitvar

Se Maximem Velčovským o jeho nových vázách, ve kterých se odráží okolní svět

Svět další stejnou věc nepotřebuje

Martina Freitag

Designér Laurids Gallée odmítá sériovou výrobu, raději brousí plast jako diamant

Míchám slzy jednorožce

Pavel Turek

Příloha Designblok: Tereza Nová se svou značkou Florentine nedělá rozdíly mezi kosmetikou a uměleckým vyjádřením

Kdo rozsvítil Československo?

Barbora Koutná

Výstava vrací identitu tvůrcům a tvůrkyním ikonických lamp

Jeden den v životě

Podruhé na startu a poprvé v cíli Beskydské sedmičky 

Jan Rotrekl

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper