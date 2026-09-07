Až zapomeneme číst
Svět se zásadně proměňuje, protože lidé přestávají rozumět jednomu vynálezu: psanému textu
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Zahraničí
Volební triumf AfD je přelomový bez ohledu na to, jestli sestaví vládu
Tomáš Lindner
Z pohledu obyvatel Sasko-Anhaltska ale zůstává v sázce hodně
Kdyby tady někdo rozvinul transparent, že Mladić je válečný zločinec, nedopadl by moc dobře
Magdaléna Fajtová
Reportáž z bělehradského pohřbu válečného zločince
Reportáž: Půlka lidí odsud odešla, zůstali jen staří. A mladí volí AfD
Tomáš Lindner
Východní Německo by bylo nejstarší stát na světě. Nikde to není vidět tak dobře jako ve městě Zeitz, kde AfD získala přes 50 procent hlasů
11. září: New York 25 let poté
Jonathan Lemire, The Atlantic
Teroristické útoky probudily pocit národní jednoty, který se však od té doby rozplynul
Vladimir Putin myslí jen na jedinou věc
Michael Thumann, Die Zeit
Zpravodaj Die Zeit z Moskvy: Ruský prezident své politické cíle prosazuje skrze válku už dlouho. Jak daleko však zajde tentokrát? Tak daleko, jak mu to Západ dovolí
Izraelští politici před volbami soupeří, kdo předloží tvrdší vizi pro Gazu
Dominika Perlínová
Armáda odklízí trosky a podle OSN spolu s nimi i důkazy o válečných zločinech. Trumpův mír nikoho nezajímá
V zimě se z Kyjeva stane doslova frontové město. Rusko masivně útočí na energetiku
Ondřej Kundra
S velvyslankyní Evropské unie na Ukrajině Katarínou Mathernovou o nocích strávených v krytu, přímočaré diplomacii a o tom, jestli a kdy vstoupí Ukrajina do EU
Téma
Česko
Politika
Společnost
Věda
TV seriály
Literatura
Kultura
ALBUM TÝDNE: Metastavy se po dvouleté pauze vracejí s novými sny a stejnou křehkostí
Eliška Palušová
FILM TÝDNE: Chci mluvit se svým agentem! Natáčení se hroutí a musíme zjistit, jestli má Clooney čas
Pavel Turek
VÝSTAVA TÝDNE: Návrat k malíři Vítu Soukupovi dokládá, jak moc předběhl svou dobu
Jan H. Vitvar
Designblok
Designblok 28th
Jan H. Vitvar
V Evropě už sklářskou tradici držíme jen my
Jan H. Vitvar
Se Maximem Velčovským o jeho nových vázách, ve kterých se odráží okolní svět
Svět další stejnou věc nepotřebuje
Martina Freitag
Designér Laurids Gallée odmítá sériovou výrobu, raději brousí plast jako diamant
Míchám slzy jednorožce
Pavel Turek
Příloha Designblok: Tereza Nová se svou značkou Florentine nedělá rozdíly mezi kosmetikou a uměleckým vyjádřením
Kdo rozsvítil Československo?
Barbora Koutná
Výstava vrací identitu tvůrcům a tvůrkyním ikonických lamp