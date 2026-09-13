Kultura13. 9. 20262 minuty
ALBUM TÝDNE: Metastavy se po dvouleté pauze vracejí s novými sny a stejnou křehkostí
„Hledám slova, ve kterých se nemusím cítit nahá,“ opakuje Anna Hokešová v písni Hledám slova. Metastavy na nejnovějším EP Pro pocit štěstí navazují na osobní tematiku a zasněnou atmosféru předchozí tvorby, v níž v kulisách nočního města odhalují svou zranitelnost.
Kapela si získala pozornost už v roce 2019 albem Až vyrostu. Kombinací neosoulu, jazzových postupů a poetického rapu vytvořila unikátní zvuk těžko přirovnatelný k jiným interpretům na české scéně. K rukopisu skupiny patřily i konejšivé melodie a jemné beaty doprovázené klidným zpěvem střídaným s recitací – o životě, lásce a dospívání v temných ulicích s osamělými lampami.
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