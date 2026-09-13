VÝSTAVA TÝDNE: Návrat k malíři Vítu Soukupovi dokládá, jak moc předběhl svou dobu
Kurátor Radek Wohlmuth tuto výstavu považuje za „nejosobnější věc“, jakou kdy udělal. A že už těch věcí udělal hodně. S malířem Vítem Soukupem, kterému všichni říkali Beruška, ho pojilo blízké přátelství, a když se samorostlý umělec před devatenácti lety rozhodl v pouhých šestatřiceti letech odejít z tohoto světa, Wohlmuth byl jedním z lidí, jimž nezbývalo než se s tím zkoušet nějak vyrovnat. A taky něco dělat pro to, aby se na kamaráda nezapomnělo. V roce 2011 Soukupovi sestavil komorní vzpomínkovou výstavku The Rest of the Best v chebské GAVU. Teprve nyní však dochází na jeho vskutku reprezentativní připomenutí. Výstava v pražské Galerii Václava Špály pojmenovaná Retro? zároveň naznačuje, že dílo Víta Soukupa je z dnešního pohledu mnohem zralejší a především vizionářštější, než jak se jevilo v době svého vzniku.
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