Vláda bloudí. Zahodil Babiš kompas?
Zahraniční směřování země vyvolává vážné obavy
Neuhne Česko ze své polistopadové cesty na Západ, začne přešlapovat na místě, nebo se dokonce stočí zpět k marasmu na Východě? Tato otázka je stejně stará jako havlovské porevoluční úsilí začlenit republiku konečně do západních struktur. A i když zněla trochu pateticky, měla vždycky své opodstatnění. V tuzemské politice po roce 1989 existovaly vždy vedle přesvědčených advokátů „návratu do Evropy“ i hlasy, které k tomu měly připomínky. „Česko z Evropy nikdy neodešlo, tak jaký návrat?“ divil se s oblibou premiér Václav Klaus v čase, kdy české politice dominoval, a nikoho tenkrát nenapadlo, že brzy skončí jako otevřený zastánce návratu do náruče Ruska.
Česko se mezitím stalo „pevnou součástí NATO a EU“, alespoň tak se to v politických proslovech popisuje. Ovšem z vládních struktur v poslední době přibývá signálů, že ti, kteří teď mají na směřování největší vliv, nejsou o důležitosti západní orientace této země vůbec přesvědčeni.
Počítat s tím
Jedním z klíčových sdělení, zda se Česko skutečně cítí jako součást západního světa, bude už brzy výměna ředitele kontrarozvědky. Premiér Babiš zatím neřekl, jak s tím naloží, signály z jeho strany ale nevěstí nic dobrého. Například europoslankyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová zničehonic napsala na síť X, že „zpravodajská služba by neměla být ani prozápadní, ani provýchodní, ale především pročeská“.
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