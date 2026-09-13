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Designblok13. 9. 20261 minuta

Designblok 28th

Jan H. Vitvar

Drahé čtenářky, drazí čtenáři,

na následujících stranách najdete náš redakční výběr tří vystavujících a jedné expozice blížící se přehlídky DesignBlok, která v Praze proběhne mezi 7. a 11. říjnem. S Maximem Velčovským jsme si povídali o jeho nových skleněných vázách, s mezinárodní hvězdou Lauridsem Galléem o odmítání sériové výroby, s Terezou Novou o umění dělat kosmetiku a s kurátorkou Evou Slunečkovou o zapomenutých jménech československého designu.

Přeji vám podnětné čtení

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Jan H. Vitvar

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