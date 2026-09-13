Kdo rozsvítil Československo?
Výstava vrací identitu tvůrcům a tvůrkyním ikonických lamp
Řada lidí je má stále doma, jiní vedle nich usínali u prarodičů. Dodnes je vídáme na úřadech i na horských chatách. I proto je vnímáme jako samozřejmost a málokdy přemýšlíme nad jejich vznikem či designem – přesto tvoří součást kolektivní paměti několika generací. Teď dostávají příležitost ukázat se doslova v novém světle. Stovka lamp z padesátých až osmdesátých let minulého století se od 7. října do 17. listopadu představí spolu s příběhy svých autorů v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze v rámci 28. ročníku DesignBloku.
Číňan, Komisařka, Napoleon, Sputnik nebo Střelec. Za lidovými jmény se skrývají typy stolních, stojacích i závěsných lamp průmyslově vyráběných v Československu. Jejich designéři byli zaměstnanci velkých závodů nebo družstev a museli pracovat s velmi omezenou nabídkou technologií i materiálů. Zároveň se za socialismu na autorství a jednotlivce nekladl takový důraz jako na kolektiv a sériovou výrobu. Jména tvůrců tak často zapadla a jejich návrhy se prodávaly pod názvem výrobce.
Stát přitom zároveň designerskou invenci podporoval, lampy se hojně vyvážely i na Západ, kde jsou známé a používané dodnes. To potvrzuje i publikace vydaná před dvěma lety pařížskou galerií Initio Arts & Design Eastern Lights: Czechoslovakian and Hungarian Lamp Designers (Světla z Východu: Českoslovenští a maďarští návrháři svítidel). Podílela se na ní i Eva Slunečková, kurátorka chystané výstavy Retro lampy. Zapomenuté příběhy československého designu.
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