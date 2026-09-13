V Evropě už sklářskou tradici držíme jen my

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S Maximem Velčovským o jeho nových vázách, ve kterých se odráží okolní svět
Vaše dílo Veranda bude v Malé dvoraně Veletržního paláce jedním z magnetů blížící se přehlídky DesignBlok. Proč jste ho pojal jako místo pro komunitní setkávání, jak stojí v anotaci?
Bude mít podobu monumentálního stolu, nad kterým budou zavěšené textilie, které se používají na polích na přikrývání plodin – a bude jimi prostupovat osvětlení z reflektorů imitující denní světlo. Z jedné strany bude stůl určený pro děti, budou si na něj moct vylézt nebo si u něj hrát. Ke druhé straně se bude spolu se židlemi neustále zvyšovat, až se z něj stane barový pult s barovými židlemi. Takže Malá dvorana se stane takovou halou pro setkávání. Už pro předchozí ročníky jsem pro děti vytvořil skákací hrad Říp, každý rok tam přijde nějakých čtyřicet padesát tisíc lidí. Mám dvě děti a vím, že je dobré na takové akci mít místo spojené s nějakou funkcí. U stolu si budou moci lidé oddychnout a popovídat.
Proč název Veranda?
Když jsem jako dítě chodil k sousedům nebo babičce, vždycky jsem k nim přicházel verandou, takovým předpolím domu, kterým je ve Veletržním paláci právě Malá dvorana. Dá se tam dostat zadarmo, nakouknout do prostoru, trošku ho nasát, a pak si třeba jít koupit lístek do expozic.
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