Anketa13. 9. 2026
Valné shromáždění OSN přijalo novou mapu světa, která přesněji zachycuje skutečnou velikost zemí. Mělo by se toto zobrazení začít používat v českých školách?
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