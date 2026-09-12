Zahraničí12. 9. 202614 minut
V zimě se z Kyjeva stane doslova frontové město. Rusko masivně útočí na energetiku
S velvyslankyní Evropské unie na Ukrajině Katarínou Mathernovou o nocích strávených v krytu, přímočaré diplomacii a o tom, jestli a kdy vstoupí Ukrajina do EU
Kyjev před pár dny zažil jeden z největších nočních útoků raketami, balistickými střelami a drony. Na své sociální sítě jste pak dala fotku, jak se spolu s desítkami dalších lidí skrýváte před tím bombardováním kdesi v podzemí. Kde konkrétně jste útok prožila?
Snímek je z hotelu v Kyjevě, kde už třetím rokem bydlím. Z krytu, který je vybudovaný v jeho minus druhém patře. Původně tam byly podzemní garáže, nyní se tam ukrývají lidé, když hrozí, že přiletí balistické rakety. Což se bohužel v hlavním městě Ukrajiny teď stává velmi často.
Kdyby balistická raketa zasáhla váš hotel, kryt pod ním by vás ochránil?
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Je to to nejbezpečnější místo, které mám k dispozici. Jestli by mě ochránilo před přímým zásahem? Těžko říct. Asi ne.
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