Všichni v Německu se bojí, že se Putin rozzlobí, a Rusové tady mezitím páchají divokou a drsnou sabotáž
S vojenským expertem Nicem Langem o tom, co všechno může Evropa proti Moskvě podniknout – a proč to už dávno neudělala
Incident z Lipska, z něhož německá vláda obvinila Rusko. Tajný sklad zbraní u Berlína, se kterým operovala ruská tajná služba. Podezření ze žhářského útoku u zbrojařské firmy v Mnichově a náznaky sabotáží na elektrických stanicích. To je jen několik událostí, které musí v posledních týdnech řešit německé úřady, a u mnohých z nich se mluví o tom, že za nimi do větší nebo menší míry stojí Rusko – tedy země, která vede totální válku proti Ukrajině a podniká v Evropě zpravodajské operace v různé podobě. „Je důležité pochopit, že ze strany Ruska neexistuje žádná hybridní válka. Z ruské strany je to prostě válka, která probíhá neustále. K jejímu vedení používá různé vojenské a nevojenské prostředky. Měli bychom brát vážně, že Rusko se na to dívá tímto způsobem,“ říká známý německý vojenský expert Nico Lange, který několik let působil v německé armádě a na německém ministerstvu obrany.
Jak hodnotíte současnou bezpečnostní situaci v Německu v souvislosti s rostoucí frekvencí různých typů hybridních incidentů na německém území, za kterými více či méně otevřeně stojí Rusko?
Je to vzorec, který pozorujeme už poměrně dlouho, a netýká se pouze Německa, ale i dalších zemí. Například dánské zpravodajské služby varují před plány na žhářské útoky namířené proti dánskému zbrojnímu průmyslu. V Polsku došlo k pokusu o sabotáž v továrně na výrobu dronů. To vše zapadá do schématu ruských aktivit v okolí zbrojního průmyslu a v zemích, které podporují Ukrajinu.
Novým prvkem pro Německo je, že v souvislosti s útoky dronů v Lipsku si lidé více uvědomili, co se děje, a to vzhledem k použití výbušniny vojenského stupně, která téměř explodovala, a my jsme se ocitli kousek od skutečně velké katastrofy. Trvalo to dlouho, ale nakonec se německá vláda rozhodla někomu za to oficiálně připsat zodpovědnost.
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