Ztracený ministr Zůna naštval Babiše a neletí na konferenci do Číny
Andrej Babiš dopředu nevěděl o cestě šéfa obrany do Jižní Koreje a premiér ho dva dny hledal
Když na pondělní jednání kabinetu místo ministra obrany Jaromíra Zůny dorazil jeho náměstek za hnutí ANO René Schreier, začal se podle přítomných ministrů premiér Andrej Babiš podivovat, kde je. Rychle ale přešel na jiné téma, aniž dostal odpověď, proč vedle něj šéf obrany tentokrát nesedí.
Několik hodin nato se Respekt premiéra ptal na čerstvé zjištění, proč ministr Zůna znemožnil jet novému náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi na důležitou bezpečnostní konferenci YES na Ukrajinu. Babiš na to jen krátce odvětil, že netuší a že s ministrem o tom bude chtít mluvit. „Kde Zůna je?“ obrátil se pak premiér na svého tiskového tajemníka. „Asi v Číně,“ dozvěděl se. Tam ale nebyl.
V úterý dopoledne ministerstvo obrany na svůj Instagram přidalo fotografii Zůny a jeho delegace z jihokorejského Soulu, kde byl ministr až do čtvrtka na mezinárodním bezpečnostním fóru. Babiš následně podle dvou ministrů pořídil snímek obrazovky a poslal jej do vládní whatsappové skupiny se slovy „ministr se našel“. Až do té doby podle okolí zřejmě netušil, že Zůna je na návštěvě v Jižní Koreji.
Zda ministra zkoušel mezitím kontaktovat telefonicky, není jasné. Faktem je, že následně Babiš svým ministrům prostřednictvím whatsappové skupiny připomněl, že očekává, že mu budou hlásit všechny zahraniční cesty – a to i v případě, že neletí vládním speciálem, ale běžnou linkou.
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