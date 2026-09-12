Potkala jsem bývalého partnera s jinou ženou a dítětem a zasáhlo mě to
Proč je mi z toho smutno a žárlím, i když jsem sama chtěla rozchod?
Je mi třicet dva let a před dvěma lety jsem se rozešla s přítelem, se kterým jsem byla téměř šest let. Byl to můj první vážný vztah a dlouhou dobu jsem si představovala, že spolu zestárneme. Přesto jsem se tehdy rozhodla vztah ukončit. Měla jsem pocit, že jsme se od sebe vzdálili, že už necítím to, co kdysi, a chtěla jsem zjistit, jestli mě v životě čeká něco jiného. Rozchod jsem tehdy vnímala jako správné rozhodnutí, přestože nebyl jednoduchý.
Po dvou letech jsem ho nedávno úplnou náhodou potkala ve městě. Byl s partnerkou a malým dítětem. Věděla jsem, že si někoho našel, ale když jsem je viděla spolu, zasáhlo mě to mnohem silněji, než jsem čekala. Působili spokojeně a přirozeně a já najednou cítila obrovský smutek, závist a dokonce žárlivost. Začala jsem přemýšlet, jak by dnes vypadal můj život, kdybych se tehdy nerozešla. Představovala jsem si, že to dítě by možná bylo naše a na místě té ženy jsem mohla být já.
Od toho setkání mám ze sebe velmi špatný pocit. Připadám si sobecká a nedokážu pochopit, proč mu vlastně závidím štěstí. Vždyť já jsem byla ta, která vztah ukončila, a upřímně jsem si tehdy myslela, že dělám správnou věc. Nepřeji mu nic špatného a přeji mu, aby byl spokojen, ale zároveň mě bolí, když si představím, že svůj život už žije s někým jiným, a já jsem zůstala sama.
Začala jsem dokonce pochybovat o svém tehdejším rozhodnutí. Znamená tato žárlivost, že jsem ho ve skutečnosti nikdy nepřestala milovat a udělala jsem největší chybu svého života? Nebo spíš truchlím za životem, který jsem si kdysi představovala, a za tím, co dnes nemám? Co můžu udělat, abych se s těmito pocity vyrovnala?
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