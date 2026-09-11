Timothy Snyder: Že by snad teroristé zvítězili?
Jak nás reakce na 11. září dovedla až k válce na Ukrajině
CHARKOV Když jsem 11. září 2001 na pozici profesora východoevropských dějin na Yale vedl svou třetí přednášku, téma bylo jasné: provokace. Ruské imperiální tajné služby a následně sovětské tajné služby zdokonalily umění přesvědčit protivníka, aby udělal to, co si přály, a zároveň si myslel, že k tomu má vlastní důvody. Když se stane něco strašného, jako tomu bylo toho dne, nejde primárně o způsobené utrpení, byť jej jeho původci bezpochyby zamýšleli. Smyslem je uvést vás do rozpoložení, v němž podniknete kroky, které vám nakonec ublíží ještě víc.
Dějiny jsou plné teroristických činů. Skutečná otázka, jak jsem ten den řekl studentům, zní: co uděláte dál? Nemůžete zabránit každé hrůzné události. Vaše svoboda však začíná u vaší reakce.
Bohužel jsme jako Američané zareagovali přesně podle představ teroristů, patrně jsme jejich očekávání dokonce překonali a výsledkem byl mnohem horší svět pro nás i pro všechny ostatní.
Po 11. září jsme se měli především vymanit ze závislosti na fosilních palivech. Bez závislosti na ropě bychom se nikdy nebyli zapletli do blízkovýchodních konfliktů. Kdybychom podporovali čisté zdroje energie, mohli jsme odvrátit globální oteplování, zabránit dalším válkám v regionu a předejít také vzestupu uhlovodíkové oligarchie ruského prezidenta Vladimira Putina.
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