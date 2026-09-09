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Zahraničí10. 9. 202612 minut

11. září: New York 25 let poté

Teroristické útoky probudily pocit národní jednoty, který se však od té doby rozplynul

Jonathan Lemire
,
The Atlantic
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Stejně jako většina obyvatel Nové Anglie svojí generace pohlíželi i moji rodiče na New York s nedůvěrou. Svého souseda na jihu si spojovali s filmem The Bronx Is Burning (Bronx hoří), vrahem Bernhardem Goetzem, výpadky proudu, bankrotem a slavným titulkem deníku Daily News „Ford vzkazuje městu: Táhni k čertu“. Srdce Manhattanu bylo dekadentním hřištěm pro bohaté, zatímco okrajové čtvrti sužovala zoufalá chudoba a násilí. Vyrůstal jsem jen zhruba 300 kilometrů odtud, a přesto mě tam rodiče jako dítě nikdy nevzali.

Přestože se jim New York jevil jako hrozivý a cizí, tak ve skutečnosti je to nejameričtější ze všech měst. New York je symbolem peněz a moci této země, její rozmanitosti a svobody. Je to naše kulturní hlavní město, hrdě hlučný a rušný tavicí kotlík. A pro ty, kteří před 25 lety chtěli ponížit jedinou světovou supervelmoc, byl New York ideálním místem k útoku. Dva z jeho charakteristických mrakodrapů se zřítily a o život přišly téměř tři tisíce lidí.

Reakce na tuto událost podtrhla, jak moc New York patří k Americe. Záchranáři z demokratických i republikánských států spěchali bez rozdílu na pomoc, z bohatých kalifornských měst i malých městeček ve venkovské Montaně se hrnuly dary. Americké vlajky vlály snad všude. Poprvé za desítky let a necelý rok po emotivních a ve výsledku mimořádně těsných prezidentských volbách (v nichž George Bush mladší zvítězil nad Alem Gorem – pozn. red.) se národ cítil sjednocený.

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Od té doby takový pocit hledáme marně. New York se vzpamatoval – ožil a vzkvétá – a z prachu se vynořuje nová silueta města. Národ je však hluboce rozdělený, volby jsou stále vyhrocenější a politické násilí eskaluje. Pandemie mohla přinést podobnou jednotu, jakou jsme pociťovali po teroristických útocích, místo toho však z velké části podpořila rozdělení a vztek. Na Blízkém východě zuří nový konflikt, jehož pochybné příčiny připomínají pomýlenou válku, kterou tam Spojené státy zahájily po útocích 11. září. A americkým prezidentem je Newyorčan, který byl v ten křišťálově jasný pozdně letní den na Manhattanu. V pátek na připomínce výročí však Donald Trump v New Yorku nebude.

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