Martin Bútora: Dorazte do Medzilaborců, Warhol za to stojí
A jedna vzpomínka na dobrodružství z kraje devadesátek
Městečko Medzilaborce má jednu z nejodlehlejších poloh, jaké na Slovensku mohou být, na severovýchodě Slovenska, devět kilometrů od hranic s Polskem. Před pár dny se však právem dostalo do centra pozornosti: otevřeli v něm zrekonstruované Muzeum Andyho Warhola. Přítomný byl i Michal Bycko, díky němuž muzeum existuje – stál u jeho založení v roce 1991 a nyní provázel vzácné hosty, mezi nimi i umělcova synovce Donalda Warhola, který do Medzilaborců přijel s manželkou Jarkou a synem Andym a byl ambasadorem otevření.
Obnovené muzeum nabízí interaktivní expozice včetně hologramů, střešního amfiteátru, edukačních prostor s interaktivními prvky či digitální stěnu. Modernizace trvala tři roky a stála 16 milionů eur. Dnes je v něm přes 400 děl Andyho Warhola a dalších 120 děl od předních světových pop artových umělců. Domácí si od muzea slibují větší počet návštěvníků v regionu. Na otevření dorazil i prezident Peter Pellegrini, který před sedmi lety jako tehdejší premiér zařídil, aby rekonstrukce získala vládní podporu.
„Jeďte do Medzilaborců. Warhol za to stojí,“ napsala o tom blogerka Petka Slivková. „Andy je zpět. Ne osobně, ale duchem, stylem a poselstvím, které se přelilo do 21. století. Génius, který předstihl svou dobu, nechal dalším generacím studnu nápadů, ze které si každý něco nabere a pramen nikdy nevysychá... Na jedno si Andy dával pozor: přijet do socialistického Československa. Náš stát tehdy neuznával buržoazní umělce nejisté sexuální orientace, hlásící se ke křesťanské víře, natáčející, fotící a kreslící sodomu gomoru.“
Tohoto citlivého tématu z umělcova bouřlivého života se prezident ve svém proslovu nedotkl, nanejvýš jen symbolicky: „Přeji muzeu, aby se zde vytvářelo prostředí, ve kterém vládne klid, láska, porozumění, krása, oáza něčeho výjimečného.“ Mluvil o tom, že Warholův příběh připomíná i osudy tisíců Slovenek a Slováků, kteří se vydali do světa a mnozí z nich dosáhli významného postavení. Zrekonstruovaný prostor označil za muzeum 21. století.
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