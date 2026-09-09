0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Chci být slavný, někoho zabiju
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
10. 9. 20264 minuty

Martin Bútora: Dorazte do Medzilaborců, Warhol za to stojí

A jedna vzpomínka na dobrodružství z kraje devadesátek

Martin Bútora
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Městečko Medzilaborce má jednu z nejodlehlejších poloh, jaké na Slovensku mohou být, na severovýchodě Slovenska, devět kilometrů od hranic s Polskem. Před pár dny se však právem dostalo do centra pozornosti: otevřeli v něm zrekonstruované Muzeum Andyho Warhola. Přítomný byl i Michal Bycko, díky němuž muzeum existuje – stál u jeho založení v roce 1991 a nyní provázel vzácné hosty, mezi nimi i umělcova synovce Donalda Warhola, který do Medzilaborců přijel s manželkou Jarkou a synem Andym a byl ambasadorem otevření.

Obnovené muzeum nabízí interaktivní expozice včetně hologramů, střešního amfiteátru, edukačních prostor s interaktivními prvky či digitální stěnu. Modernizace trvala tři roky a stála 16 milionů eur. Dnes je v něm přes 400 děl Andyho Warhola a dalších 120 děl od předních světových pop artových umělců. Domácí si od muzea slibují větší počet návštěvníků v regionu. Na otevření dorazil i prezident Peter Pellegrini, který před sedmi lety jako tehdejší premiér zařídil, aby rekonstrukce získala vládní podporu.

„Jeďte do Medzilaborců. Warhol za to stojí,“ napsala o tom blogerka Petka Slivková. „Andy je zpět. Ne osobně, ale duchem, stylem a poselstvím, které se přelilo do 21. století. Génius, který předstihl svou dobu, nechal dalším generacím studnu nápadů, ze které si každý něco nabere a pramen nikdy nevysychá... Na jedno si Andy dával pozor: přijet do socialistického Československa. Náš stát tehdy neuznával buržoazní umělce nejisté sexuální orientace, hlásící se ke křesťanské víře, natáčející, fotící a kreslící sodomu gomoru.“

↓ INZERCE

Tohoto citlivého tématu z umělcova bouřlivého života se prezident ve svém proslovu nedotkl, nanejvýš jen symbolicky: „Přeji muzeu, aby se zde vytvářelo prostředí, ve kterém vládne klid, láska, porozumění, krása, oáza něčeho výjimečného.“ Mluvil o tom, že Warholův příběh připomíná i osudy tisíců Slovenek a Slováků, kteří se vydali do světa a mnozí z nich dosáhli významného postavení. Zrekonstruovaný prostor označil za muzeum 21. století.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články