Zůna definitivně znemožnil šéfovi armády cestu do Kyjeva. Okamura blokaci vítá
Kyjev vnímá Hlaváčovu neúčast na prestižní konferenci jako další projev odklonu Babišovy vlády od Ukrajiny
Ministr obrany Jaromír Zůna s konečnou platností znemožnil náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi odjet na Ukrajinu na bezpečnostní konferenci YES. Respekt o ohrožených plánech šéfa armády informoval už o víkendu s tím, že rezort povolení oddaluje. Nyní už je jasné, že Hlaváč nemůže spojeneckou zemi napadenou Ruskem navštívit.
Ministr a jím vedený rezort totiž Hlaváčovu žádost o výjezd nakonec vůbec neprojednal. Aby mohl generál jet, potřebuje povolení od šéfa úřadu nebo některého z jeho zástupců. Zůna sice neřekl přímo „ne“, ale věc „vymlčel" – včas o ní nerozhodl, tudíž musí Hlaváč zůstat doma.
Své rozhodnutí přitom odmítá vysvětlit, nereaguje na SMS ani na telefon, podobně jako jeho náměstek za SPD Radovan Vích, jehož vliv je na rezortu zásadní. Neodpovědělo ani ministerstvo obrany. Zůna je momentálně na pracovní cestě v Asii.
Generální štáb na otázku Respektu, co je důvodem k tomu, že Hlaváč na konferenci nepojede, i když svůj záměr ukrajinské straně avizoval, uvedl ústy své mluvčí Gabriely Kugler: „Účast náčelníka generálního štábu na konferenci YES byla předběžně v jednání a probíhala v rámci standardní koordinace zahraničních pracovních cest s vedením ministerstva obrany. Náčelník generálního štábu se konference nezúčastní.“ Informovaly o tom i Seznam Zprávy.
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