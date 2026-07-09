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Fotogalerie7. 9. 2026

Zahájení kampaně hnutí ANO v Praze

Hnutí ANO dnes zahájilo hlavní fázi kampaně ke komunálním a senátním na pražském Chodově. Kampaň zahájil premiér a předseda ANO Andrej Babiš a ministři a místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Do podzimních voleb jde ANO s heslem Česko bude zase makat.

Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
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Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš

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