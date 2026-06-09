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Zahraničí6. 9. 20265 minut

Volební triumf AfD je přelomový bez ohledu na to, jestli sestaví vládu

Z pohledu obyvatel Sasko-Anhaltska ale zůstává v sázce hodně

Tomáš Lindner

Historicky rekordní volební účast kolem osmdesáti procent a více než 44 procent hlasů pro Alternativu pro Německo přinesly jasno. Postoje strany, kterou zemská zpravodajská služba považuje za extremistickou, jsou v Sasku-Anhaltsku novým společenským středem. 

Patří k nim návrh, aby na školách visely německé vlajky, aby divadla či galerie cíleně podporovaly kulturu posilující německou identitu, aby se v hodinách dějepisu pořád nehledaly lekce z dob nacismu a v rámci překonání údajného “kultu viny” spíše vzrostla péče o památníky německých obětí světových válek. Aby rodiče, kterým se nelíbí vliv státu na jejich děti v hodinách občanské nauky či dějepisu, mohli své děti vzdělávat doma. Nebo aby už nepřicházeli “kulturně cizí” pracovníci….

A když přejdeme do mezinárodní politiky, aby se Evropská unie omezila jen na volný obchod - a pokud ne, tak ať z ní Německo vystoupí. Aby se opět suverénní Berlín nenechal Unií a zájmy menších evropských států svazovat a jednal jako samostatný mocenský hráč v novém koncertu mocností s Moskvou, Pekingem a Washingtonem. Aby Německo opět kupovalo plyn z Ruska, protože je to levné a dobré pro průmysl. A osud Ukrajiny či Pobaltí? Záleží přece hlavně na německých voličích. Podobně nemá Německo na vlastní úkor řešit globální klima, osud uprchlíků ze vzdálených konfliktů ani chudobu. 

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