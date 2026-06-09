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Agenda6. 9. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Česko chce po Kremlu 156 milionů

Právní spor mezi českým Diplomatickým servisem a Ruskou federací o úhradu za užívání pozemků trvá již přes tři roky a vychází z historických majetkových vztahů před rokem 1989. Zatímco budovy zůstaly v majetku Ruska, pozemky pod nimi patří českému státu a bezplatný režim jejich užívání po roce 1993 zanikl. Rusko však odmítlo přistoupit na dohodu o placení nájemného s argumentem, že jeho objekty v Česku jsou využívány pro účely diplomatické mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961. Diplomatický servis proto podal žalobu za bezdůvodné obohacení týkající se pozemků pod budovami, které Česko za prostory diplomatické mise neuznává. Poté, co městský, vrchní i Nejvyšší soud odmítly argumenty Ruska a potvrdily pravomoc českých soudů spor rozhodovat, bylo v srpnu 2026 zahájeno věcné projednávání sporu. Členové zahraničního výboru nyní dostali aktualizovaná čísla podložená znaleckými posudky, která ukazují, jak se vymáhaná suma v čase rozšiřovala o další objekty (včetně bývalých konzulátů v Brně a Karlových Varech) i časová období: k 31. srpnu 2026 dosáhl celkový žalovaný dluh výše 156 521 874 korun, přičemž dále roste o 2,63 milionu korun měsíčně. Soudní jednání bude pokračovat v říjnu 2026.

Tomáš Jiřikovský Autor: Radim Strachoň / MFDNES + LN / Profimedia
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