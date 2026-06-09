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Jeden den v životě6. 9. 20264 minuty

Poselství shůry

Jana LeBlanc

„Co si dáš na snídani?“ ptá se mě kamarádka. „Asi nic, než přijdou děti a něco mi podají.“

„Tak instantní kaši si snad zaleješ, ne?“

„Zaleju, ale ke stolu už si ji neodnesu.“

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Mám čtrnáct dní po operaci kolene, sešitý meniskus, vaz a vyplněnou díru v chrupavce, kvůli čemuž nesmím šest týdnů došlapovat na levou nohu.

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