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Respekt • Despekt6. 9. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Rychlá reakce

Sedmiletý chlapec spadl při sledování mobilu do kolejiště metra. Díky pohotové reakci muže, který za ním seskočil a společně s dalšími mu pomohl dostat se zpět nahoru, se žádná tragédie nestala.

despekt

Zpochybnění justice

Premiér Andrej Babiš po dalším rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo znovu mluvil o politickém procesu. Jde o další zpochybnění justice touto vládou.
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