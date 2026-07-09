Žádná umělá inteligence pro newyorské školáky, rozhodl starosta
Za rok vedení města vyhodnotí, zda zákaz prodlouží
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Žáci newyorských veřejných škol se v novém školním roce musí obejít bez umělé inteligence. Zákaz, který platí pro všechny děti až do osmé třídy, minulý týden oznámil starosta nejlidnatějšího města Spojených států Zohran Mamdani. „Každý den, když naše děti přijdou do školy, učíme je klást otázky, zpochybňovat zažité představy, prověřovat výchozí předpoklady a ptát se ‚proč‘. Pokud jde o umělou inteligenci v našich školách, máme povinnost postupovat stejně,“ uvedl demokratický starosta.
„Nejlépe se (žáci) učí, když se potýkají s obtížnými problémy, když chybují, zkoušejí to znovu a nakonec to zvládnou,“ doplnil Mamdaniho newyorský tajemník pro vzdělávání Kamar Samuels s tím, že digitální technologie nemohou tento náročný, ale přínosný proces nahradit.
Pravidla míří i na středoškoláky. Ti se nově v New Yorku k umělé inteligenci dostanou pouze dvakrát ročně v rámci semináře, kde se budou učit, jak AI využívat. Ani učitelé ji nemají využívat neomezeně – mohou ji používat při přípravě na hodinu, ale třeba už ne k tomu, aby jim pomáhala známkovat písemky.
Jak připomněly The New York Times, proti rychlému rozšíření digitálních technologií a AI ve třídách brojí rodiče po celých Spojených státech. Mají obavy, že jejich dětem škodí, brzdí je v učení a povzbuzují k podvádění. Jejich obavy vyslyšelo například také Los Angeles a zavedlo pro využívání technologií přísnější pravidla.
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