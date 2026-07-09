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Společnost7. 9. 202610 minut

Sloučit, ušetřit, přežít. Filozofická fakulta ukazuje chronické podfinancování vysokého školství

Univerzitám chybí miliardy a humanitní obory na tom tratí nejvíc. Pro vládu ani společnost to není priorita

Eva Soukeníková

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy na svých stránkách píše, že je tradičním centrem české vzdělanosti. O to vzrušenější debaty se zde tak vedou od začátku léta. Děkanát totiž v červnu oznámil další vlnu slučování některých kateder a ústavů, a to především kvůli úsporám. Akademici se hlasitě ozvali – nelíbí se jim přístup vedení fakulty ani změny jako takové.

Když 25. června děkanka Eva Lehečková řekla vedoucím dotčených zhruba dvou desítek kateder a ústavů, že na podzim plánuje předložit akademickému senátu návrh na jejich sloučení, vyvolala vlnu kritiky – vyučujících, studentů i veřejnosti. A to především v Ústavu translatologie, kde se připravují budoucí překladatelé a tlumočníci. Nelíbilo se jim, že jednotlivé jazykové větve ústavu mají postupně splynout s odpovídajícími filologickými pracovišti – tedy například překladatelství z němčiny s germánskými a severskými studii.

Společně s dalšími katedrami a ústavy, například hudební a filmovou vědou nebo sinologií, se translatologie spojila v iniciativu Pospolitost 26, jež děkanátu vyčítá „překotnost, nekoncepčnost a netransparentnost“.

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„Například to, že na schůzce s námi řeknou jednu věc a ve veřejném sdělení pak informace chybí – třeba to, že už v příštím roce nemůžeme vyhlásit přijímací řízení,“ říká Respektu Anežka Charvátová, tamní vyučující a známá překladatelka z románských jazyků. Je jedním z těch nejkritičtějších hlasů a sloučení podle ní povede k faktickému zániku oboru.

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