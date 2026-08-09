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Fotogalerie8. 9. 2026

Fotoreportáž z bělehradského pohřbu válečného zločince

Nevyvratitelné důkazy usvědčily Ratka Mladiće z toho, že jeho vojáci v červenci roku 1995 povraždili ve Srebrenici přes osm tisíc bosenských Muslimů, především mužů a chlapců. Pro lidi, kteří přišli sledovat Mladićův pohřeb, byl ale hrdina.

Milan Jaroš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
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Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš
Bělehrad Autor: Milan Bureš

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