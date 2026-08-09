Fotogalerie8. 9. 2026
Fotoreportáž z bělehradského pohřbu válečného zločince
Nevyvratitelné důkazy usvědčily Ratka Mladiće z toho, že jeho vojáci v červenci roku 1995 povraždili ve Srebrenici přes osm tisíc bosenských Muslimů, především mužů a chlapců. Pro lidi, kteří přišli sledovat Mladićův pohřeb, byl ale hrdina.
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Hnutí ANO dnes zahájilo hlavní fázi kampaně ke komunálním a senátním na pražském Chodově. Kampaň zahájil premiér a předseda ANO Andrej Babiš a ministři a místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Do podzimních voleb jde ANO s heslem Česko bude zase makat.
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