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8. 9. 20263 minuty

Petros Michopulos: Macinkovi už se musíme navždy jenom smát

Ministr zahraničí ukázal, že na svou funkci vůbec nestačí

Petros Michopulos

Mediální eskapády Motoristů se stávají integrální součástí aktuální vládní politiky. Plní ve vládě roli zvířátek na konci zpravodajství TV Nova. Člověk je nepotřebuje, nic zásadního nepřinesou, tak nějak to vlastně ve zpravodajství neočekává, ale časem si zvykne, že po všech těch informacích mu zatoulané koťátko zlepší náladu.

Časem už se začíná těšit jaké bizarní zvířecí video bude na konci a čím ho to pobaví. Přesně toto dnes Motoristé jsou. Po eskapádách Turka s hajlováním, oslavováním rasistických útoků a vtipkování na téma sexu s nezletilými děvčaty, přišla jeho záchrana sanitky tím, že do něj najel svým autem a málem způsobil tragédii. Petru Macinkovi se podobné historky dlouho vyhýbaly a omezil se pouze na vedení klausovského džihádu proti Hradu.

Už to vypadalo, že pouze převezme žezlo jedovatého narcistního bojovníka proti Petru Pavlovi, který si libuje v roli ne nepodobné jakou míval v minulosti jeho dlouholetý šéf Václav Klaus. Ale nakonec padla kosa na kámen. Vojtěch Pšenák z youtubového pořadu Detektivní parta na něj nastražil celkem průhlednou past a vlákal ho k sobě k natočení rozhovoru, ve kterém se vydával za hvězdu Macinkova světa Thomase Pauknera. Macinka nedokázal odolat pokušení být prvním politikem se kterým Paukner udělá rozhovor a nabídl se, že přijde bez běžných bezpečnostních opatření.

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Všichni jsme asi tuto historku zaznamenali. Macinka samozřejmě celou dobu věřil, že je ve spojení s bájným Pauknerem a celá jeho následná obranná historka je těžko uvěřitelná. A vlastně je to jedno. Mnohem důležitější je, že místopředsedou vlády a ministrem zahraničí je naivní infantilní trouba, který v okamžiku, kdy jde o jeho osobní slávu, není schopen ovládat narcistní část své osobnosti. Pokud by musel takový člověk projít vyšším stupněm prověření, třeba pro práci ve zpravodajské službě, pravděpodobně by neprošel.

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