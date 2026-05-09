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Politika5. 9. 20263 minuty

Náčelník generálního štábu Hlaváč chtěl jet příští týden na Ukrajinu. Ministr obrany mu to zatím nepovolil

Česká účast na prestižní bezpečnostní konferenci, kde budou šéfové evropských armád i ukrajinského vojska, je ohrožená

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč plánoval příští týden navštívit Ukrajinu, ministerstvo obrany mu však cestu stále neschválilo. A bez povolení ministra Jaromíra Zůny nebo náměstka nemůže Hlaváč jet. “Pořád nemá odpověď. Ministerstvo může cestu znemožnit tím, že se k ní nevyjádří, tudíž ji nepovolí,” říká zdroj Respektu. “K tomu to celé může směřovat. Každý další den mlčení ohrožuje navíc zajištění bezpečnosti a logistiky cesty."

Příští čtvrtek začíná v Kyjevě prestižní bezpečnostní konference YES, na kterou chtěl Hlaváč jet. Ukrajinské straně svůj záměr potvrdil, ale jeho plány naráží to u vedení resortu obrany, který je v rukách proruské SPD. Ta jakoukoli pomoc Ukrajině, včetně návštěv politiků a vojáků, odmítá.

YES je nejvýznamnější geopoliticko-bezpečnostně-obranná konference na Ukrajině, letos se koná 22. ročník, zaměřuje se na sdílení zkušeností z obrany vůči ruské agresi a účastní se jí celá ukrajinská politická i armádní elita. Loni ji zahajoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s finským prezidentem Alexandrem Stubbem. Každoročně jsou přítomni i představitelé evropských armád, většinou nejvyšší velitelé.

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“K otázkám týkajícím se plánované cesty se nyní nebudeme vyjadřovat,” říká mluvčí generálního štábu Gabriela Kugler na otázku Respektu stran Hlaváčovy účasti na konferenci a k tomu, zda mu ji nechce obrana povolit.

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