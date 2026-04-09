Premiérovi důvěrníci, komunistický kádr i Strnadův generálmajor. Jak vláda obsadila státní podniky
Dozorčí rady státních firem obsadili neúspěšní kandidáti i vlivné persony
Po devíti měsících od voleb se zdá, že vláda Andreje Babiše dosadila i do posledních pozic ve státních firmách a organizacích své nominanty. Je to obvyklá praxe při převzetí moci, protože to je zároveň způsob, jak si jednotlivé strany hlídají své zájmy v konkrétních oborech. Zároveň je to také způsob, jak „sanovat“ neúspěšné kandidáty ze sněmovních voleb, které je někdy nutné trochu potěšit a především jim najít na další čtyři roky lukrativní práci.
Babišův kabinet od prvních dní u moci postupoval systematicky. Nejprve si vzal na paškál velké a známé státní organizace jako ČEPS, Správu železnic, České dráhy nebo Lesy České republiky. V řadě případů jde o atraktivní posty, v některých případech se odměny za kontrolu hospodaření firem vyšvihnou i ke sto tisícům korun za měsíc. Stojí proto za prozkoumání nového rozvržení moci napříč státními organizacemi, kterým povětšinou nikdo moc nevěnuje pozornost.
Kdo kam?
Začněme rovnou od vrcholu pyramidy. V nejbližším okolí premiéra Andreje Babiše se dlouhodobě pohybuje jen pár lidí, mezi ně patří právnička Michaela Pobořilová, která je formálně jednou z poradkyň premiéra, neformálně se o ní mluví jako o jeho pravé ruce. Vládu zastupuje v dozorčí radě správce přenosové soustavy ČEPS, který se dostal v posledních měsících do pozornosti veřejnosti třeba kvůli tomu, že vyšetřoval příčiny loňského blackoutu nebo že rozhodoval o tom, jestli česká energetika potřebuje k životu uhelné elektrárny Pavla Tykače.
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