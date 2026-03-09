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Česko3. 9. 20267 minut

Napálený Macinka chtěl před ochrankou utajit rozhovor s falešným Pauknerem

Ochranná služba nyní prověřuje, zda nešlo o bezpečnostní riziko

Kristýna Jelínková

Je pátek 21. srpna, ministr zahraničí Petr Macinka se vrátil z pracovní cesty do Severní Makedonie a v Černínském paláci se sešel se stipendisty novinářských programů Václava Havla a Jiřího Dienstbiera. V pět hodin odpoledne se pak přesouvá z ministerstva do studia v Praze na domluvený rozhovor. Věřil, že bude mluvit s provozovatelem anonymního účtu Thomasem Pauknerem, ale ve skutečnosti hovořil s internetovým provokatérem Vojtěchem Pšenákem ze spolku Detektivní parta.

To by mohl být konec úsměvného příběhu o tom, jak se ministr nechal "vytrolit" – zřejmě také proto, že kontroverzní účet Paukner, který i šíří dezinformace, je populární mezi příznivci Macinkových Motoristů sobě a je také protikladem mainstreamových médií, která místopředseda vlády často kritizuje. Podle tvůrců léčky tak ale ohrozil svou bezpečnost, a to v situaci, kdy Evropa a Česko čelí bezprecedentnímu vyhrožování ze strany Ruska.

Příběh podle Detektivní party začal 6. srpna, kdy ministru zahraničí poslali z e-mailu na doméně pauknermedia.cz pozvánku na rozhovor s „Thomasem Pauknerem“. Ministr ještě týž den odpovídá, že rád dorazí a „rád pomůže při etablování nového média“.

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Mimochodem standardní cesta, jak mají novináři žádat o rozhovor ministra, je prostřednictvím tiskového oddělení – podle informací redakce se však mluvčí ministerstva zahraničí o interview dozvěděl až po jeho nahrání. Stranický mluvčí Lukáš Koutník naopak Respektu potvrdil, že o Macinkově záměru věděl předem, ale do plánů nijak nezasahoval: „Říkal mi, že tam půjde, ale neřešil jsem to. Předseda si to sjednával po svém, což není nic neobvyklého.“

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