Napálený Macinka chtěl před ochrankou utajit rozhovor s falešným Pauknerem
Ochranná služba nyní prověřuje, zda nešlo o bezpečnostní riziko
Je pátek 21. srpna, ministr zahraničí Petr Macinka se vrátil z pracovní cesty do Severní Makedonie a v Černínském paláci se sešel se stipendisty novinářských programů Václava Havla a Jiřího Dienstbiera. V pět hodin odpoledne se pak přesouvá z ministerstva do studia v Praze na domluvený rozhovor. Věřil, že bude mluvit s provozovatelem anonymního účtu Thomasem Pauknerem, ale ve skutečnosti hovořil s internetovým provokatérem Vojtěchem Pšenákem ze spolku Detektivní parta.
To by mohl být konec úsměvného příběhu o tom, jak se ministr nechal "vytrolit" – zřejmě také proto, že kontroverzní účet Paukner, který i šíří dezinformace, je populární mezi příznivci Macinkových Motoristů sobě a je také protikladem mainstreamových médií, která místopředseda vlády často kritizuje. Podle tvůrců léčky tak ale ohrozil svou bezpečnost, a to v situaci, kdy Evropa a Česko čelí bezprecedentnímu vyhrožování ze strany Ruska.
Příběh podle Detektivní party začal 6. srpna, kdy ministru zahraničí poslali z e-mailu na doméně pauknermedia.cz pozvánku na rozhovor s „Thomasem Pauknerem“. Ministr ještě týž den odpovídá, že rád dorazí a „rád pomůže při etablování nového média“.
Mimochodem standardní cesta, jak mají novináři žádat o rozhovor ministra, je prostřednictvím tiskového oddělení – podle informací redakce se však mluvčí ministerstva zahraničí o interview dozvěděl až po jeho nahrání. Stranický mluvčí Lukáš Koutník naopak Respektu potvrdil, že o Macinkově záměru věděl předem, ale do plánů nijak nezasahoval: „Říkal mi, že tam půjde, ale neřešil jsem to. Předseda si to sjednával po svém, což není nic neobvyklého.“
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